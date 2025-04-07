Воюющего за ВСУ грузинского наемника заочно осудили в России

В ДНР воюющий за ВСУ грузинский наемник Габелай заочно получил 14 лет колонии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) 38-летнего гражданина Грузии Александра Габелая к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

Габелай признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, он приехал на Украину в качестве наемника и вступил в состав Грузинского национального легиона, а затем перешел во входящее в состав Интернационального легиона военизированное формирование «Згард», где получил военную подготовку, навыки обращения с боевым оружием, обучился стратегии, тактике и способам ведения войны.

Габелай участвовал в боевых действиях на территории ДНР против Вооруженных сил (ВС) России. За это он получил более 2,9 миллиона рублей в качестве вознаграждения.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего гражданина Грузии Торнике Гогуадзе, который участвовал в боях против России в качестве наемника.

