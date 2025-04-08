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11:34, 8 апреля 2025Экономика

Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

Shot: Певец Artik оставил в России недвижимость на 150 миллионов рублей
Виктория Клабукова
Певец Artik

Певец Artik. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Участник украинского дуэта Artik & Asti Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, покинув Россию, «заморозил» недвижимость на 150 миллионов рублей. Это выяснил Telegram-канал Shot.

Музыкант родом из Запорожья и с началом спецоперации (СВО) эмигрировал в Объединенные Арабские Эмираты. До отъезда он обзавелся тремя объектами недвижимости в России. В 2017 году он приобрел квартиру площадью 32 «квадрата» в столичном районе Печатники — данная жилплощадь оценивается примерно в девять миллионов рублей. Годом позже Умрихин обзавелся земельным участком в девять соток в Красногорском районе, где построил трехэтажный коттедж площадью 622 «квадрата» с бассейном. Стоимость этого объекта составляет порядка 124 миллионов рублей. В доме, по сведениям канала, не проживают с 2021 года, а на фасаде до сих пор развешаны новогодние украшения. Кроме того, в 2018-м исполнитель купил в Москве нежилое помещение площадью 33,9 «квадрата» в Царицыно. На сегодня объект оценивается в четыре миллиона рублей.

Всю столичную недвижимость певец оставил не распродает несмотря на эмиграцию. Как рассудили журналисты, продажа лишь привлечет к Artik лишнее внимание. Вдобавок у звезды остались в РФ два действующих бизнеса. Первая компания, «Селф мэйд паблишинг»,- завершила 2024-й с убытком в 700 тысяч рублей и выручкой в 1,6 миллиона рублей. Вторая — лейбл Self Made Music — принесла 24 миллиона рублей, убыток составит 3 миллиона.

Ранее элитное подмосковное жилье обнаружили у покинувшего Россию Валерия Меладзе. Трехэтажный коттедж метражом 600 квадратных метров располагается в закрытом жилищном комплексе «Миллениум-парк» в Истре оценивается не менее чем в 350 миллионов рублей.

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