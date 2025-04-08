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09:24, 8 апреля 2025Россия

Боец ОМОН с шевроном «С нами Бог» пришел выселять россиянку из квартиры

В Иркутске омоновец надел националистический шеврон на выселение женщины из дома
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В Иркутске омоновец надел националистический шеврон на выселение жительницы города Елены Сизых из аварийного дома. Это следует из публикации портала Ircity.ru.

Судя по опубликованным снимкам, в состав группы ОМОН, которая пришла выселять женщину, входили три вооруженных автоматами и пистолетами бойца в бронежилетах, масках и шлемах. На каске одного из них был закреплен шеврон с надписью «Мы русские, с нами Бог».

Сама женщина рассказала изданию, что отказывалась покидать аварийное жилье, так как предоставленная ей квартира уже находится в плохом состоянии, и, как она считает, в ближайшее время также будет признана аварийной. Сизых отмечает, что так и не подписала акт о заселении в новое жилье, и разбирательство по ее вопросу продолжается — она направила документы в суд, Следственный комитет и прокуратуру.

«Они в экспертизе [условий в новом жилье] написали, что окна и батареи новые, но это не так. Кроме того, в доме очень сыро и завелся грибок», — возмутилась россиянка.

Несмотря на то, что Сизых не дала согласие на заселение в новое жилье, приставы и ОМОН вскрыли ее старое муниципальное жилье, провели опись имущества и готовятся вывозить вещи на новую квартиру.

Ранее россиянам разъяснили случаи выселения из-за долгов по коммуналке.

ЖЗЛ
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