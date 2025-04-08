Конгрессвумен Спартц: Украиной управляют идиоты и мошенники

Конгрессвумен из США с украинскими корнями Виктория Спартц назвала президента Украины Владимира Зеленского идиотом и мошенником. Об этом указано в пресс-релизе на ее сайте.

«Я потратила огромное количество сил, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую битву с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это безнадежное дело», — высказалась она.

По ее словам, Киев не сможет вернуть утраченные территории, потому что такова «нынешняя реальность».

Ранее Спартц обвинила Зеленского в проплате ложных заголовков. «Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа», — сказала она.