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23:11, 8 апреля 2025Мир

Конгрессвумен из США обвинила Зеленского в проплате ложных заголовков

Конгрессвумен Спартц обвинила Зеленского в проплате ложных заголовков
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Global Look Press

Конгрессвумен из США с украинским происхождением Виктория Спартц, давшая интервью газете The Telegraph, обвинила президента Украины Владимира Зеленского в проплате ложных заголовков. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, заголовок статьи о том, что она якобы заявила о «необходимости "отдать" землю России» является неверным и искажает ее позицию. Сейчас газета поменяла название, заменив слово «отдать» на «уступить» и убрав кавычки.

«Этот заголовок был удобно использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить президента [США Дональда] Трампа и продолжить обвинять США в проигрыше [Украины]. Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа», — сказала она.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий отреагировал на предложение Спартц отказаться от потерянных территорий. «В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет украинской», — написал он.

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