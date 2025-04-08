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11:59, 8 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве американскую конгрессвумен перестали считать украинкой после одного предложения

Спикер МИД Украины Тихий отреагировал на предложение отказаться от территорий
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Win McNamee / Pool via Reuters

Спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Георгий Тихий отреагировал на предложение американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц отказаться от потерянных территорий. Об этом он написал в социальной сети X.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет украинской», — написал Тихий, намекнув, что Спартц, прожившая на территории Украины до 22 лет, больше не является украинкой.

Ранее Спартц заявила, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева. Она также раскритиковала Зеленского, связав с его ошибками украинский кризис.

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