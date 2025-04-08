В Киеве американскую конгрессвумен перестали считать украинкой после одного предложения

Спикер МИД Украины Тихий отреагировал на предложение отказаться от территорий

Спикер Министерства иностранных дел Украины (МИД) Георгий Тихий отреагировал на предложение американской конгрессвумен украинского происхождения Виктории Спартц отказаться от потерянных территорий. Об этом он написал в социальной сети X.

«В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и всегда будет украинской», — написал Тихий, намекнув, что Спартц, прожившая на территории Украины до 22 лет, больше не является украинкой.

Ранее Спартц заявила, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева. Она также раскритиковала Зеленского, связав с его ошибками украинский кризис.