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19:59, 8 апреля 2025Бывший СССР

На Украине предложили Западу тестировать свою продукцию на поле боя

Минобороны Украины: Киев предлагает Западу тестировать свою продукцию на фронте
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Киев предлагает Западу тестировать свою продукцию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на фронте. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны Украины в Telegram.

«Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин на эстонско-украинском оборонно-промышленном форуме в Киеве. Он также наметил ключевые направления, по которым Силы обороны нуждаются в помощи от эстонских союзников», — уточнили в Минобороны.

8 апреля стало известно, что на технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились новые тактические символы. Они были замечены на машинах на купянском и покровском направлениях, а также в районе Часова Яра.

Ранее в Верховной Раде Украины пожаловались на проблемы с поставляемой Западом военной техникой. Отмечалось, что две трети поступающих на вооружение в украинскую армию машин разбираются на запчасти из-за непригодности.

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