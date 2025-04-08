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19:49, 8 апреля 2025Мир

На Западе указали на самодостаточность России

Профессор Дизен: Россия способна сохранять автономность от США, Китая и ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россия самодостаточна и способна сохранять экономическую автономность от США, Китая и стран Европейского союза (ЕС). С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Россия может диверсифицироваться, отстранившись от европейцев, в то время как Европа не может диверсифицироваться, отстранившись от России», — пояснил ученый.

По словам Дизена, аналогичная ситуация и в китайско-американских экономических отношениях. «Китай может диверсифицироваться, отстранившись от США, в то время как США не могут диверсифицироваться, отстранившись от Китая», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg написало, что экономика ЕС замедляет темпы роста в основном из-за энергокризиса и подорожания электроэнергии, связанных с отказом от поставок сырья из РФ.

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