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13:15, 8 апреля 2025Россия

Названо число остающихся под контролем ВСУ территорий в Курской области

ТАСС: В Курской области осталось освободить два населенных пункта
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

В Курской области осталось освободить два населенных пункта. Число остающихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий в российском приграничье назвали в силовых структурах, передает ТАСС.

Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня. Отмечается, что за них сейчас активно ведутся бои.

«Наши бойцы выдавливают ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении села Гуево Курской области. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».

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