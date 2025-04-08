Названо число остающихся под контролем ВСУ территорий в Курской области

ТАСС: В Курской области осталось освободить два населенных пункта

В Курской области осталось освободить два населенных пункта. Число остающихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий в российском приграничье назвали в силовых структурах, передает ТАСС.

Речь идет о селе Горналь и хуторе Олешня. Отмечается, что за них сейчас активно ведутся бои.

«Наши бойцы выдавливают ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении села Гуево Курской области. Населенный пункт заняли подразделения российской группировки войск «Север».