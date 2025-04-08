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18:47, 8 апреля 2025Ценности

Названы самые модные купальники на лето

Vogue: Купальники с леопардовым принтом будут самыми модными летом 2025 года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Svyatoslava Vladzimirska / Shutterstock / Fotodom

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали самые модные купальники на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, наиболее популярными вновь окажутся данные предметы гардероба с леопардовым принтом. Так, подобные изделия представили многие модные дома и дизайнеры. Среди них — бренды Tom Ford, Dolce & Gabbana и марка южноафриканской супермодели Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

При этом отмечается, что актуальны будут различные фасоны купальников с указанным анималистическим узором: слитные варианты, бикини и модели в стиле ретро.

В марте также были названы самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года.

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