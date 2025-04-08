Названы самые модные купальники на лето

Vogue: Купальники с леопардовым принтом будут самыми модными летом 2025 года

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали самые модные купальники на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, наиболее популярными вновь окажутся данные предметы гардероба с леопардовым принтом. Так, подобные изделия представили многие модные дома и дизайнеры. Среди них — бренды Tom Ford, Dolce & Gabbana и марка южноафриканской супермодели Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

При этом отмечается, что актуальны будут различные фасоны купальников с указанным анималистическим узором: слитные варианты, бикини и модели в стиле ретро.

В марте также были названы самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года.