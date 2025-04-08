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16:29, 8 апреля 2025Интернет и СМИ

Познер прокомментировал рекорд Овечкина

Журналист Познер назвал уникальным рекорд хоккеиста Овечкина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

Российский и советский журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал рекорд нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В разговоре сРИА Новости Спорт он назвал это спортивное достижение уникальным.

Познер отметил, что российские спортсмены регулярно ставили рекорды в различных дисциплинах, в частности в гимнастике и легкой атлетике. «Так что у нас и раньше было немало поводов для гордости. Но, на мой взгляд, рекорд Овечкина стоит особняком. Все-таки думаю, что он уникален», — заявил он.

Ранее стало известно, что Овечкин отказался участвовать в американских телешоу после того, как установил рекорд. Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал, что хоккеист пожаловался на усталость и сообщил, что ему нужно готовиться к играм серии плей-офф.

6 апреля Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил 895 шайб в 1487 матчах за свою карьеру, в то время как Гретцки забил 894 гола в таком же количестве игр.

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