Хоккеист Овечкин отказался от участия в американских телешоу из-за усталости

Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в американских телешоу. Об этом владелец команды Тед Леонсис сообщил RMNB.

Леонсис рассказал, что хоккеиста приглашали на несколько ТВ-шоу, включая The Tonight Show в Нью-Йорке, чтобы раскрутить его бренд и отпраздновать побитый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. «Знаете, что он ответил? "Я устал. Я хочу отдохнуть, подготовиться к плей-офф"», — поделился он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После этого НХЛ сделала прогноз на срок, когда рекорд Овечкина будет побит. В лиге посчитали, что это может случиться в сезоне-2034/2035.