Причину неукротимой тяги к чипсам объяснили

Эндокринолог Хайкина: Тягу к соленой еде и чипсам увеличивает сильный стресс

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала о причинах того, почему практически невозможно съесть немного чипсов или соленой еды и остановиться. Причину неукротимой тяги к таким продуктам она объяснила «Газете.Ru».

Хайкина, сославшись на исследование, рассказала, что при употреблении соленой пищи, к которой относятся и чипсы, в мозге активируется дофаминовая система, отвечающая за хорошее настроение и удовольствие. По ее словам, из-за этого повышается риск зависимости от этих продуктов.

Если же человек испытывает сильный стресс, он с высокой вероятностью будет есть еще больше чипсов и солений, отметила врач. Этот факт она объяснила тем, что высокий уровень гормона стресса кортизола увеличивает тягу к соли. «Любовь к соленому — это не каприз, а результат физиологических и нейрохимических процессов. Но важно помнить: как и все хорошее, соль должна быть в меру», — добавила Хайкина. Безопасным для здоровья она назвала не более пяти граммов соли в сутки.

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