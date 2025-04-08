В российском городе упавший потолок стал поводом для возбуждения уголовного дела

В Приозерске из-за рухнувшего потолка завели уголовное дело

В городе Приозерске Ленобласти обвалившийся потолок стал поводом для возбуждения уголовного дела. Об инциденте пишет пресс-служба местного управления Следкома.

Обрушение произошло в конце января в многоквартирном доме по улице Привокзальной. Районная администрация более чем два месяца не приступила к переселению жильцов, не сочтя дом аварийным. На помощь собственникам пришли в надзорном ведомстве. В связи с нарушением прав проживающих следователи завели уголовное дело по статье о халатности. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Корсакове Сахалинской области. Куски штукатурки с потолка на лестничной площадке едва не упали на ребенка. Школьник в тот момент как раз открывал дверь в квартиру. Перекрытия не выдержали также в одной из кемеровских школ. В Юрге потолок рухнул, задев ученическую парту. По словам очевидцев, школьник, сидевший за ней, остался невредим.