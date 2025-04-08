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16:39, 8 апреля 2025Бывший СССР

Признанный террористом депутат Рады сказал по-русски про Овечкина и нарушил протокол ПАСЕ

Депутат Рады Гончаренко заговорил в ПАСЕ по-русски и нарушил протокол
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с трибуны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обратился к гражданам России на русском языке и нарушил протокол организации. Кадры выступления опубликованы в Telegram-канале парламентария.

В ходе сессии ассамблеи Гончаренко заявил, что страны Запада должны противостоять российскому влиянию, а затем прочитал речь на русском языке, призвав граждан России к «покаянию». Участники заседания попытались прервать депутата.

«Российский хоккеист [Александр] Овечкин? Нет, он не хоккеист, он инструмент (...), "волк в овечкиной шкуре"», — сказал депутат.

После Гончаренко слово взяла делегат от Франции София Чикироу. Она заявила, что украинский парламентарий нарушил регламент ПАСЕ, выступив с речью на иностранном языке без перевода.

Ранее Гончаренко обвинил Европу в имитации бурной деятельности вместо помощи Украине. Он призвал конфисковать замороженные российские активы и оказать Киеву реальную военную поддержку.

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