Гончаренко: Европа имитирует бурную деятельность вместо помощи Украине

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил страны Европы в «имитации бурной деятельности», вместо помощи Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сейчас Европа не делает никаких реальных шагов, чтобы защитить себя от РФ и помочь нам в борьбе. (...) Ничего нет. Пока ничего не делается», — написал нардеп.

Он также задал вопросы о европейских ПВО на границах с Украиной, конфискации замороженных российских активах и о военном контингенте стран Европы на границе с Белоруссией.

«Все эти ваши саммиты, коалиции и резолюции — полная ***** [ерунда]», — добавил Гончаренко.

Ранее нардеп выступил с критикой опасений стран Балтии относительно прекращения огня между Россией и Украиной. Он заявил, что Украина больше не может спасать Европейский союз, ей нужно спасать свою экономику, усиливать армию и строить мощный военно-промышленный комплекс.