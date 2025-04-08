Путин подарил девятилетней девочке из Артемовска щенка Тео

Президент России Путин подарил щенка Тео девятилетней Насте из Артемовска

Маленькой девочке из Артемовска подарили щенка, которого она просила в письме российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Утверждается, что девятилетняя Настя Орловская из ДНР не так давно переехала с родителями в Мытищи. Затем она написала письмо Путину, в котором рассказала, что мечтает о собаке. В итоге подарок от имени президента России школьнице передал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия, главный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

Щенок — помесь шпица и лайки в возрасте четырех-пяти месяцев. Юная девочка назвала его Тео. «Поздравляем Настю с исполнением мечты», — заявил Новиков. Вдобавок он указал, что школьнице рассказали об ответственности за домашнего питомца, а также о правилах безопасности и ухода за ним.

Помимо этого, щенка внесли в единый региональный реестр домашних животных. Таким образом, если Тео сбежит или потеряется, его будет легче найти.

В конце декабря еще одной девочке, 13-летней Ларисе Гогиной из Донецка, подарили щенка от президента России. Тогда эту собаку девочке передал глава региона Денис Пушилин.