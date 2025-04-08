Пьяный россиянин ворвался в квартиру со школьницами, стал их избивать и был осужден

В Башкортостане суд приговорил к 3 годам мужчину за избиение школьниц в Уфе

В Башкортостане суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который выпил и ворвался в квартиру со школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, днем 17 февраля пьяный осужденный, находясь в подъезде одного из домов в Уфе, увидел выходившую из квартиры 15-летнюю местную жительницу. Он втолкнул ее обратно и незаконно проник в квартиру, где находились две ее 14-летние подруги. Школьницы попытались выгнать мужчину из дома, тогда он стал их избивать.

На крики несовершеннолетних в подъезд выбежали соседи, после чего фигурант скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали. В момент задержания он оказал сопротивление и применил насилие в отношении полицейского.

Ранее в Санкт-Петербурге Московский районный суд оштрафовал местного жителя, который ударил полицейского прямо в дежурной части.