Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:39, 8 апреля 2025Силовые структуры

Пьяный россиянин ворвался в квартиру со школьницами, стал их избивать и был осужден

В Башкортостане суд приговорил к 3 годам мужчину за избиение школьниц в Уфе
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Башкортостане суд приговорил к трем годам колонии строгого режима местного жителя, который выпил и ворвался в квартиру со школьницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статьям 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 139 («Нарушение неприкосновенности жилища») УК РФ. Он раскаялся в содеянном.

По версии следствия, днем 17 февраля пьяный осужденный, находясь в подъезде одного из домов в Уфе, увидел выходившую из квартиры 15-летнюю местную жительницу. Он втолкнул ее обратно и незаконно проник в квартиру, где находились две ее 14-летние подруги. Школьницы попытались выгнать мужчину из дома, тогда он стал их избивать.

На крики несовершеннолетних в подъезд выбежали соседи, после чего фигурант скрылся с места происшествия. Вскоре его задержали. В момент задержания он оказал сопротивление и применил насилие в отношении полицейского.

Ранее в Санкт-Петербурге Московский районный суд оштрафовал местного жителя, который ударил полицейского прямо в дежурной части.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    В России усилят контроль за сделками граждан с драгметаллами

    Раскрыт еще один опасный побочный эффект сахарного диабета

    ИИ научился распознавать угрозу внезапной смерти

    Дочь Дмитрия Маликова заработала 1,4 миллиона за год

    Познер прокомментировал рекорд Овечкина

    Вика Цыганова назвала уехавших из России звезд тараканом и алкоголичкой

    Названа доля желающих уволиться россиян

    Военком из Украины отказался пускать в армию своего сына по одной причине

    Зеленский рассказал о встрече с премьером Бельгии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше