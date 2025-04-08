Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 8 апреля 2025Экономика

Россиянам предложили инвестировать в гостиницы

Эксперт недвижимости Плотникова предложила инвестировать в номера в гостиницах
Мария Черкасова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Россиянам следует инвестировать в рынок коммерческой недвижимости, в частности, покупая номера в строящихся гостиницах Крыма. Таким советом в разговоре с РИА Новости поделилась член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Крыма Дарья Плотникова.

По словам Плотниковой, на рынке коммерческой недвижимости сегодня появляется много новых продуктов. Один из них — крупные гостиницы и небольшие апарт-отели с сервисным управлением под руководством крупных отельных операторов. У таких гостиниц множество собственников, а приобрести там жилье может каждый, уверена эксперт. Свои «лоты», то есть номера, потенциальные инвесторы приобретают, как правило, еще на этапе строительства. Они покупают их с договором, согласно которому купленные помещения отдаются оператору отеля в управление, а фактически — в аренду. Операторы прогнозируют, что для инвестора доходность таких вложений составит 14 процентов при среднегодовой загрузке около 60 процентов.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются сдающие жилье россияне и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Подобные проекты обещают массово появиться повсюду на Юге России. На недвижимость в настоящее время наблюдается большой спрос. Такие проекты интересны как для системных инвесторов, так и для несистемных, которые, например, приобретают квартиры под сдачу, заявила Плотникова.

Ранее стало известно, что в столице в открытой продаже находятся почти 23,3 тысячи апартаментов в 54 проектах. Общая площадь предложений составляет 1,13 миллиона квадратных метров. Из них в 11 комплексах представлены сервисные апартаменты с программами доходности.

    Обсудить
    Последние новости

    США объяснили вывод своих войск из обеспечивающего Украину хаба в Польше

    Подо льдом Антарктиды нашли опасные озера

    Небензя назвал условие России для серьезного диалога по Украине

    В коллекторе российского города обнаружили останки человека

    Уехавшая в Германию описала отношение немцев к дружбе фразой «для нас это культурный шок»

    Турция отложила приостановку экспорта лимонов

    Ирина Шейк разозлилась из-за поведения российского визажиста

    МИД Украины вызвал посла Китая из-за слов Зеленского о России

    Гашек отказался поздравлять Овечкина с рекордом

    Трампа уличили в желании раздробить Евросоюз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше