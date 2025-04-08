Россиянам предложили инвестировать в гостиницы

Эксперт недвижимости Плотникова предложила инвестировать в номера в гостиницах

Россиянам следует инвестировать в рынок коммерческой недвижимости, в частности, покупая номера в строящихся гостиницах Крыма. Таким советом в разговоре с РИА Новости поделилась член Ассоциации профессионалов рынка недвижимости, коммерческий директор группы компаний одного из застройщиков Крыма Дарья Плотникова.

По словам Плотниковой, на рынке коммерческой недвижимости сегодня появляется много новых продуктов. Один из них — крупные гостиницы и небольшие апарт-отели с сервисным управлением под руководством крупных отельных операторов. У таких гостиниц множество собственников, а приобрести там жилье может каждый, уверена эксперт. Свои «лоты», то есть номера, потенциальные инвесторы приобретают, как правило, еще на этапе строительства. Они покупают их с договором, согласно которому купленные помещения отдаются оператору отеля в управление, а фактически — в аренду. Операторы прогнозируют, что для инвестора доходность таких вложений составит 14 процентов при среднегодовой загрузке около 60 процентов.

Подобные проекты обещают массово появиться повсюду на Юге России. На недвижимость в настоящее время наблюдается большой спрос. Такие проекты интересны как для системных инвесторов, так и для несистемных, которые, например, приобретают квартиры под сдачу, заявила Плотникова.

Ранее стало известно, что в столице в открытой продаже находятся почти 23,3 тысячи апартаментов в 54 проектах. Общая площадь предложений составляет 1,13 миллиона квадратных метров. Из них в 11 комплексах представлены сервисные апартаменты с программами доходности.