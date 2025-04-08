Россиянин пожаловался на вывешенный ко Дню Победы плакат с шестипалым солдатом

Житель Барнаула пожаловался на вывешенный к 9 Мая плакат с шестипалым солдатом

Житель Барнаула пожаловался на плакат с шестипалым солдатом, вывешенный на здании министерства образования и науки Алтайского края ко Дню Победы. Снимок с неточностью россиянин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Мужчина допустил, что баннер к 9 Мая был создан с помощью искусственного интеллекта.

«На баннере не солдаты РККА (кстати, кто не в курсе, именно так называлась Советская Армия до 1946 года — Рабоче-крестьянская Красная Армия), а некие улыбающиеся радостные картинки в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками», — поделился мыслью житель.

Он подчеркнул, что Минобразования Алтайского края возглавляет Светлана Говорухина. Власти ситуацию пока никак не комментировали.

Ранее сообщалось, что в Выборге Ленинградской области мужчина разорвал принадлежавший спортшколе баннер к 80-летию Победы.