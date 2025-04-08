РИА Новости: ВСУ обстрелами не дают эвакуировать тела жителей Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелами не дают российским военным эвакуировать тела жителей Курской области. Об этом сообщили в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», передает РИА Новости.

«Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами», — рассказали в группировке, которая работает на курском направлении.

Там добавили, что как только российские военные пытаются забрать тела местных жителей, противник начинает артиллерийский обстрел близлежащей местности.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ давили тела жителей и военнослужащих в Курской области бронемашинами. Они говорили местным, что так будет со всеми жителями приграничья.