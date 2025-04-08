Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 8 апреля 2025Россия

Военные заявили о невозможности эвакуировать тела жителей Курской области из-за ВСУ

РИА Новости: ВСУ обстрелами не дают эвакуировать тела жителей Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстрелами не дают российским военным эвакуировать тела жителей Курской области. Об этом сообщили в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», передает РИА Новости.

«Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами», — рассказали в группировке, которая работает на курском направлении.

Там добавили, что как только российские военные пытаются забрать тела местных жителей, противник начинает артиллерийский обстрел близлежащей местности.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ давили тела жителей и военнослужащих в Курской области бронемашинами. Они говорили местным, что так будет со всеми жителями приграничья.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Остающуюся под контролем ВСУ территорию Курской области показали на карте

    Суд продлил арест пытавшемуся расправиться с Героем России Янкловичем подростку

    Россиянам назвали неожиданный способ борьбы с аллергией

    Названо число остающихся под контролем ВСУ территорий в Курской области

    В Грузии вынесли приговор бывшему министру обороны из-за дела Саакашвили

    Испытан революционный метод лечения мужского бесплодия

    На технике ВСУ заметили новые тактические символы

    В Кремле рассказали про работу России и США над нормализацией отношений

    Вторгшихся в Курскую область украинских военных осудили в России за теракты и запугивания

    Звезда «Ворониных» возмутилась поступлением Вали Карнавал в вуз без экзаменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше