ТАСС: Солдаты ВСУ давили бронемашинами тела жителей в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) давили тела жителей и военнослужащих в Курской области бронемашинами. Об этом рассказал доброволец батальона «Курчатов», его цитирует РИА Новости.

«Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем. Такие зверства были, так и запугивали местных», — сказал доброволец.

Он добавил, что ВСУ в Казачьей Локне Суджанского района расстреляли машину мужчины, который хотел эвакуировать пожилую женщину из опасной зоны. В начале вторжения украинские военные, по его словам, расстреляли машину сына его друга, который поехал вывозить из обстреливаемого населенного пункта бабушку.

Ранее жительница села Бондаревка под Суджей рассказала, что бойцы ВСУ в начале вторжения в Курскую область расправились с мирным жителем, после чего отдали его тело свиньям. Местные впоследствии похоронили кости мужчины в его огороде.