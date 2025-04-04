Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:27, 4 апреля 2025Россия

ВСУ давили тела местных жителей бронемашинами в курском приграничье

ТАСС: Солдаты ВСУ давили бронемашинами тела жителей в Курской области
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) давили тела жителей и военнослужащих в Курской области бронемашинами. Об этом рассказал доброволец батальона «Курчатов», его цитирует РИА Новости.

«Специально давили их и говорили местным, чтобы они знали, что так будет со всеми. Это женщина рассказала, она была очевидцем. Такие зверства были, так и запугивали местных», — сказал доброволец.

Он добавил, что ВСУ в Казачьей Локне Суджанского района расстреляли машину мужчины, который хотел эвакуировать пожилую женщину из опасной зоны. В начале вторжения украинские военные, по его словам, расстреляли машину сына его друга, который поехал вывозить из обстреливаемого населенного пункта бабушку.

Ранее жительница села Бондаревка под Суджей рассказала, что бойцы ВСУ в начале вторжения в Курскую область расправились с мирным жителем, после чего отдали его тело свиньям. Местные впоследствии похоронили кости мужчины в его огороде.

ЖЗЛ
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина в трех словах подвел итоги переговоров с администрацией Трампа. Что обсудили и есть ли успехи?

    Песков высказался о сигналах от Европы о переговорах с Путиным

    Под Москвой женщину откинуло взрывной волной из-за атаки дрона ВСУ

    В Днепре на Украине взорвалась машина с главой левобережной администрации

    В ЛНР рассказали о наступлении ВС России на сватовско-кременском направлении

    Впервые опубликовано видео удара вагнеровцев по вертолету во время марша на Москву

    Названа неожиданная причина разводов в первый год брака

    ВСУ давили тела местных жителей бронемашинами в курском приграничье

    Трамп попросил Дмитриева встретиться с американскими сенаторами

    В Южной Корее подтвердили импичмент президенту страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше