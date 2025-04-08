RT: Боец РФ Наджаф восемь месяцев провел в плену под Львовом, выжив только чудом

Штурмовик из Дагестана Наджаф восемь месяцев провел в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Львовом и чудом не умер от ранения в живот. Об этом он рассказал RT.

Его ранили, когда он один трое суток удерживал позицию в Донецкой народной республике (ДНР). Тогда боец потерял сознание, очнулся уже в плену. Родным сообщили, что погиб.

По словам бойца, украинские врачи вытащили из него осколки, однако дальнейшего лечения не последовало, поскольку он отказался сотрудничать. Из лекарств ему дали только ибупрофен.

Выживать Наджафу приходилось в антисанитарных условиях, которые скрывали от Красного Креста. «Моча стояла по щиколотку. И тараканы, и жуки, и черви в супах, кашах бывали», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что российский боец Николай Карташевич, оказавшийся в украинском плену, необычно повел себя во время допроса. Находящийся в киевском СИЗО военный продемонстрировал полнейшее спокойствие и не побоялся высказать свое отношение к украинской власти. В частности, на вопрос, что он планирует делать после обмена, боец заявил на камеру, что вернется воевать.