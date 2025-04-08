Шведские подростки стали оружием Ирана против Израиля

CNN: Иран вербовал шведских подростков для атак на израильские объекты

Иранские спецслужбы через преступные группировки якобы вербовали подростков для атак на объекты Израиля и еврейской диаспоры в Швеции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в полиции безопасности Швеции (СЭПО).

«Для нас становится проблемой, когда другое государство, такое как Иран, использует этих детей в качестве прокси», — заявил Фредрик Халльстрем, глава оперативного отдела СЭПО.

Сообщается, что в мае 2024 года 15-летний подросток из Вестероса был задержан с оружием по пути к предполагаемому месту нападения. На следующей день другой подросток, 14 лет, открыл стрельбу возле израильского посольства в Стокгольме. Оба случая связывают с действиями преступных группировок, предположительно действующих по указке Ирана.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любая внешняя агрессия в отношении страны повлечет за собой жесткий военный ответ.