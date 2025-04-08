Спор россиян в социальных сетях перетек в драку со стрельбой

В Воронеже мужчины устроили драку со стрельбой из-за спора в соцсетях

В Воронеже спор местных жителей в социальных сетях перетек в драку со стрельбой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

3 апреля в полицию сообщили о причинении телесных повреждений 37-летнему местному жителю. Правоохранители выяснили, что потерпевший на одном из форумов социальной сети поспорил с 35-летним жителем Воронежа. Прямо в день конфликта мужчины решили встретиться лично и все обговорить.

Второй мужчина приехал на встречу со знакомыми. В результате их общение закончилось дракой, во время которой один из злоумышленников достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в пострадавшего. Стрелком оказался 42-летний местный житель, который был задержан и доставлен в отдел полиции, где признал свою вину.

Ранее в Махачкале произошла перестрелка в ТЦ.