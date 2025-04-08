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19:58, 8 апреля 2025Экономика

США пригрозили еще одной стране ужесточением санкций

Минэнерго США пригрозило Ирану ужесточением санкций в случае провала переговоров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Глава Министерства энергетики (Минэнерго) США Крис Райт пригрозил Ирану ужесточением санкций в случае провала переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Слова руководителя американского ведомства приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что подобным образом США хотят убедить представителей иранской стороны быть более сговорчивыми на предстоящих переговорах. Деловые обсуждения состоятся 12 апреля в Омане. Такие угрозы, ожидает Райт, сподвигнут Тегеран отказаться от своей ядерной программы. «Безусловно, я ожидал бы очень жестких санкций против Ирана», — заключил глава американского Минэнерго. Он также не исключил возможного ужесточения санкций США против нефтяного сектора экономики Ирана.

Ранее представители ближневосточной страны заявили, что ближайшие переговоры с США по ядерной сделке будут носить непрямой характер. Делегации государств — участников деловых обсуждений будут сидеть в отдельных кабинетах. Оманские же дипломаты выступят в качестве посредников и будут передавать сообщения. Конкретные причины выбора подобного формата встречи иранская сторона раскрывать не стала.

На предстоящих переговорах делегацию Ирана возглавит глава Министерства иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую будет представлять спецпосланник президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф. До этого глава Белого дома пытался схожим образом надавить на Россию в вопросе прекращения боевых действий на Украине. Он, в частности, пригрозил Кремлю ужесточением санкций против топливно-энергетического комплекса РФ. В случае же оптимистичного развития переговоров Трамп пообещал, напротив, ослабить санкционное давление на российскую экономику.

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