Разрозненные группы ВСУ в белгородском приграничье пытаются объединиться

У границы Белгородской области группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остались в приграничье, пытаются объединиться. Об этом пишет Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

«Оставшиеся на российской территории разрозненные группы ВСУшников пытаются объединиться. Северяне своевременно вскрывают перемещение личного состава противника и уничтожают оккупантов», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что украинские военные под прикрытием непогоды также пытались перебросить в приграничную лесополосу новую штурмовую группу. Этого им сделать не удалось — бойцов ВСУ уничтожили в результате комплексного огневого поражения.

По последним данным, в белгородском приграничье продолжается зачистка лесных массивов, окрестностей Поповки и Демидовки. Операторы беспилотников продолжают фиксировать потери ВСУ на белгородском направлении.

Утром 8 апреля также сообщалось, что ВС России смогли сделать рывок, двигаясь от Гуево в сторону Горнали в Курской области, и закрепились на местности. Продвижение к Горналю, как указывается, говорит о складывающейся в пользу России ситуации на южном фланге.