Российские военные сделали рывок в Курской области и закрепились на местности

ВС России сделали рывок у границы Курской области и закрепились на местности

Вооруженные силы (ВС) России смогли сделать рывок, двигаясь от Гуево в сторону села Горналь в Курской области, и закрепились на местности. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Сейчас российские военные пытаются после рывка двигаться дальше, констатирует канал. С наступлением суток, по его данным, появилась информация о продвижении России от Гуево к Горнали.

«Также поступает информация об успехе и к северу от села Горналь. Там по некоторым данным нашим штурмовым группами удалось зачистить лесополосы и занять часть территорий», — говорится в сообщении.

Продвижение к Горналю, как указывается, говорит о складывающейся в пользу России ситуации на южном фланге. Тем временем в направлении Олешни идут ожесточенные бои: туда ВСУ забрасывают новые подкрепления и не хотят сдавать населенный пункт.

Утром во вторник, 8 апреля, стало известно, что ВСУ пытаются сдержать натиск России в Курской области с помощью колумбийских наемников. Днем ранее публиковалась информация, что колумбийцев направили на границу Сумской и Курской областей.