Стало известно о попытке ВСУ сдержать натиск в Курской области наемниками из Колумбии

РИА: ВСУ пытаются сдержать натиск ВС РФ в Курской области наемниками из Колумбии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются сдержать натиск России в Курской области с помощью наемников из Колумбии. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север», передает РИА Новости.

«Нашим штурмовикам из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса совместно с 177-м полком морской пехоты в боях за Горналь и Белогорский мужской монастырь противостоят уже не только солдаты ВСУ, туда заводят колумбийских наемников», — сказал собеседник агентства.

Днем ранее, 7 апреля, сообщалось, что ВСУ направили колумбийских наемников на границу Сумской и Курской областей.

Тогда же в ВСУ признали наличие в армии Украины наемников из Колумбии. Командир 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Гамлет Авагян подтверждал, что колумбийские наемники есть в составе его подразделения, участвовавшего во вторжении в Курскую область. В апреле, по его словам, в расположение должны прибыть еще 200 бойцов из Колумбии.