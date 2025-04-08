Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:05, 8 апреля 2025Бывший СССР

Стало известно о серьезном продвижении ВС России в Запорожской области

Mash: ВС России серьезно продвинулись в Запорожской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации серьезно продвинулись в районе населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

«Военные с места сообщают, что подступают к Орехово. Параллельно продолжается штурм Степового и разведка боем на окраинах Каменского», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время продвижения были уничтожены украинский БТР, другая техника и ликвидировано около сотни военных украинской армии.

Ранее командир отделения взвода дронов с позывным Москва сообщил, что Вооруженные силы Украины на запорожском направлении истощены, операторы беспилотников сковали и частично изолировали противника.

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    СКР возбудил дело на оставившую полугодовалую дочь в сугробе мать

    Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

    На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

    Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

    В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

    «Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

    Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

    Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

    Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше