Стало известно о серьезном продвижении ВС России в Запорожской области

Mash: ВС России серьезно продвинулись в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации серьезно продвинулись в районе населенных пунктов Новоданиловка и Павловка Запорожской области. Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

«Военные с места сообщают, что подступают к Орехово. Параллельно продолжается штурм Степового и разведка боем на окраинах Каменского», — указано в сообщении.

Отмечается, что во время продвижения были уничтожены украинский БТР, другая техника и ликвидировано около сотни военных украинской армии.

Ранее командир отделения взвода дронов с позывным Москва сообщил, что Вооруженные силы Украины на запорожском направлении истощены, операторы беспилотников сковали и частично изолировали противника.