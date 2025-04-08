Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:38, 8 апреля 2025Культура

Старейшую действующую актрису театра Моссовета госпитализировали в Москве

Mash: Актрису Кнушевицкую госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Старейшую действующую актрису театра Моссовета Марию Кнушевицкую госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 91-летняя Кнушевицкая пожаловалась на слабость, головокружение и боль в груди, после чего ей вызвали скорую помощь. Артистку забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что российский киноактер Олег Буганов попал в реанимацию. 35-летний артист почувствовал слабость, после этого у него началась рвота с кровью.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский военкор сообщил о «жесткой борьбе» с ВСУ в Курской области

    Мирные переговоры по Украине оказались под угрозой из-за позиции Европы

    ФСИН прокомментировала информацию о проводах Михаила Ефремова в колонии

    Двое детей заживо сгорели в российской пятиэтажке

    Дикий зверь попал на видео в российском заповеднике во время «разговора по телефону»

    Состояние Илона Маска упало ниже 300 миллиардов долларов

    Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта

    В Москве резко вырос объем ультрапремиального жилья

    В Госдуме помогли участнику СВО избавиться от лишающего его денег статуса

    Superjet с российскими двигателями ПД-8 превысил высоту 11 километров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше