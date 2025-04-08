Старейшую действующую актрису театра Моссовета госпитализировали в Москве

Mash: Актрису Кнушевицкую госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем

Старейшую действующую актрису театра Моссовета Марию Кнушевицкую госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 91-летняя Кнушевицкая пожаловалась на слабость, головокружение и боль в груди, после чего ей вызвали скорую помощь. Артистку забрали в больницу в состоянии средней степени тяжести, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что российский киноактер Олег Буганов попал в реанимацию. 35-летний артист почувствовал слабость, после этого у него началась рвота с кровью.