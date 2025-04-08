Стоматолог раскрыл необычное последствие неправильного прикуса

Стоматолог Бороздкин: Неправильный прикус грозит преждевременной потерей зубов

Стоматолог Леонид Бороздкин рассказал, к каким необычным последствиям может приводить неправильный прикус. Их врач раскрыл в разговоре с kp.ru.

«От прикуса напрямую зависит развитие и работа височно-нижнечелюстного сустава. Доподлинно известно, что патологии этого сустава приводят к невропатии тройничного нерва, лицевым болям, а при длительном течении может повлиять на позвоночник и даже психосоматическое состояние», — предупредил доктор. Он уточнил, что у людей с неправильным прикусом в молодом возрасте может развиваться остеохондроз.

Бороздкин добавил, что неправильный прикус или другие проблемы с челюстями могут ухудшать самооценку человека и приводить к неуверенности в себе. Кроме того, они грозят преждевременной потерей зубов. Врач объяснил: это происходит из-за того, что при неправильном прикусе сложнее следить за гигиеной зубов.

Ранее стоматолог Игорь Блюмкин рассказал, в каких случаях человеку необходимо срочно обратиться к дантисту. В первую очередь он призвал обращаться к врачу, если у человека возникают частые головные боли или дискомфорт в области челюсти