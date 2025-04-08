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13:19, 8 апреля 2025Силовые структуры

Суд продлил арест пытавшемуся расправиться с Героем России Янкловичем подростку

В Саратове продлили арест подростку, готовящему убийство Героя России Янкловича
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Саратове Волжский районный суд продлил арест 16-летнему подростку, готовящему расправу над депутатом Саратовской областной думы, Героем России Александром Янкловичем Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд продлил ему содержание под стражей до 12 июня включительно.

Ранее сообщалось, что юноша обвиняется по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и выполнением общественного долга»). Он сговорился с неустановленными лицами и по их указанию вооружился молотком и направился к дому Янкловича. Подойдя к дому депутата подросток выяснил, что Героя России нет дома, и ушел.

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