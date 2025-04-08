Сын Трампа обвинил Украину в сокрытии информации об обвиняемом в покушении на его отца

Дональд Трамп-младший: Киев не сообщил о попытке Раута купить РПГ на Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший обвинил Украину в сокрытии информации об обвиняемом в попытке покушения на его отца Райане Уэсли Рауте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Трамп-младший указал, что Киев не проинформировал Вашингтон о планах Раута купить ракетную установку на Украине. «Они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца. Интересно, почему?» — задался он вопросом.

Сын американского лидера отметил, что это — куда более крупная проблема, чем неблагодарность Украины за оказанную ей помощь.

Таким образом он прокомментировал статью издания The New York Post о связях Раута с Украиной. В судебных документах сообщалось, что мужчина просил украинца прислать ему ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или Stinger.