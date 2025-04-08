Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:26, 8 апреля 2025Мир

Обвиняемого в покушении на Трампа уличили в попытке купить РПГ на Украине

NYP: Обвиняемый в покушении на Трампа хотел купить ракетную установку на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Martin County Sheriff's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обвиняемого в попытке покушения на президента США Дональда Трампа 58-летнего Райана Уэсли Рута уличили в связях с Украиной. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Как указано в судебных документах, мужчина пытался приобрести у имеющего доступ к оружию украинца ракетную установку. Отмечается, что Рут якобы просил его прислать ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или Stinger.

«Я посмотрю, что мы можем сделать. [Трамп] не хорош для Украины. Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран», — писал он в секретном чате.

Ранее в Чехии объяснили введение США пошлин против Украины и их отсутствие в отношении России. Как сказал представитель Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, такое решение Трампа «удивляет».

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая. На Украине считают, что это может кардинально изменить ход конфликта

    Над российским городом раздались взрывы

    Цена премиальной российской нефти упала ниже потолка G7

    Змея заползла в квартиру к москвичке и испугала ее

    «Самая красивая спортсменка мира» снялась в облегающем наряде

    На Западе рассказали о напугавшем ВСУ российском оружии

    Сын Трампа обвинил Украину в сокрытии информации об обвиняемом в покушении на его отца

    Зеленского обвинили в попытке развязать мировую войну

    ВС России накрыли спецгруппу ВСУ в Белгородской области

    Еще в одном российском аэропорту ввели временные ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше