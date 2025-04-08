Обвиняемого в покушении на Трампа уличили в попытке купить РПГ на Украине

NYP: Обвиняемый в покушении на Трампа хотел купить ракетную установку на Украине

Обвиняемого в попытке покушения на президента США Дональда Трампа 58-летнего Райана Уэсли Рута уличили в связях с Украиной. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Как указано в судебных документах, мужчина пытался приобрести у имеющего доступ к оружию украинца ракетную установку. Отмечается, что Рут якобы просил его прислать ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или Stinger.

«Я посмотрю, что мы можем сделать. [Трамп] не хорош для Украины. Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран», — писал он в секретном чате.

Ранее в Чехии объяснили введение США пошлин против Украины и их отсутствие в отношении России. Как сказал представитель Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка, такое решение Трампа «удивляет».