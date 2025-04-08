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13:49, 8 апреля 2025Бывший СССР

В МИД назвали две страны с сохраненной европейскостью

Захарова: Россия и Белоруссия являются европейскими странами
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия и Белоруссия являются европейскими странами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы (РФ и Белоруссия - прим. «Лента.ру») все-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что две страны также отстаивают правду о Второй мировой войне, находясь в окружении Европы. При этом, заметила она, Россия и Белоруссия ведут борьбу «плечом к плечу и с мировым большинством за спиной».

Ранее Мария Захарова обвинила певицу Аллу Пугачеву в травле поэта-песенника Ильи Резника. «Вспомните, как она с ним поступила. Какую травлю она устроила человеку, который создал для нее величайшие произведения», — рассказала дипломат.

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