В МИД назвали две страны с сохраненной европейскостью

Захарова: Россия и Белоруссия являются европейскими странами

Россия и Белоруссия являются европейскими странами. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы (РФ и Белоруссия - прим. «Лента.ру») все-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что две страны также отстаивают правду о Второй мировой войне, находясь в окружении Европы. При этом, заметила она, Россия и Белоруссия ведут борьбу «плечом к плечу и с мировым большинством за спиной».

Ранее Мария Захарова обвинила певицу Аллу Пугачеву в травле поэта-песенника Ильи Резника. «Вспомните, как она с ним поступила. Какую травлю она устроила человеку, который создал для нее величайшие произведения», — рассказала дипломат.