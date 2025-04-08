В России назвали вариант решения вопроса с выдачей квартир мигрантам

В Тюмени предложили ввести запрет на выдачу сертификатов на жилье мигрантам

В Тюменской области предложили ограничить социальную помощь мигрантам. Об этом сообщает издание Faktologia.com.

Депутаты областной думы направили обращение главе региона Александру Моору. В частности, они предложили ввести ценз на выдачу жилищных сертификатов мигрантам. Согласно документу, право на получение жилья предлагается давать только тем мигрантам, кто прожил в России по меньшей мере десять лет.

Авторы обращения отметили, что сейчас недавно прибывшие в регион иностранцы имеют такие же права на получение льгот, как и коренное население.

В 2025 году в России выло выявлено несколько случаев бесплатного предоставления жилья мигрантам. Одним из первых и самым громким из них стала выдача жилищного сертификата в подмосковных Мытищах. Его обладателями стали Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов.