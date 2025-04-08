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11:33, 8 апреля 2025Мир

В Сербии предложили план смещения Вучича

Экс-министр Прелевич: Правительство экспертов восстановит демократию в Сербии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Необходимо создать в Сербии временное правительство экспертов при поддержке студентов, педагогов и граждан, которое поможет восстановить демократию в стране и займется подготовкой честных выборов. Об этом заявил бывший министр внутренних дел Сербии Божо Прелевич, сообщает EUobserver.

«Если восстание выльется в конкретные требования, такие как формирование правительства экспертов или всеобщая забастовка, ему [президенту Сербии Александру Вучичу] придется сдаться и принять технократическое правительство», — говорит экс-министр.

Он выразил надежду, что идущие протесты ослабят и в конечном итоге приведут к отставке нынешнего президента Сербии. При этом Прелевич указал, что слабым местом Вучича может стать именно утрата поддержки среди простых людей.

Ранее Вучич заявил, что уйдет в отставку, если будет установлено, что силы безопасности использовали звуковую пушку против протестующих в Белграде.

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