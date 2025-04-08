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12:33, 8 апреля 2025Россия

Ветеран спецслужб назвал последствия ввоза взрывчатки из Польши

Подполковник запаса ФСБ Попов: Взрывчаткой мог быть поврежден целый микрорайон
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Взрывчаткой, которую пытались провезти в Россию из Польши, можно было бы повредить целый микрорайон, рассказал член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов. Ситуацию на белорусской таможне он прокомментировал в беседе с «Царьградом».

7 апреля сообщалось, что границе Польши и Белоруссии остановили автобус, в котором нашли 580 килограммов взрывчатки — это крупнейшая партия взрывчатого вещества, найденного белорусскими таможенниками. Утверждалось, что груз везли в Россию. При этом белорусский водитель заявил, что не знал о взрывчатке и им просто воспользовались.

«Если, допустим, взорвался бы на какой-то центральной улице, то это было бы очень серьезное происшествие, а самое главное — информационный повод», — рассказал подполковник запаса.

При этом отмечается, что аналогичный вес в 500 килограммов использовали для подрыва пути газопровода в Балтийском море. В связи с этим Попов предположил, что взрывчаткой попытались бы взорвать еще один газопровод.

«Я думаю, скорее всего, это везли для того, чтобы расфасовать и организовать не менее 20-30 схронов для дальнейших диверсий. Скорее всего, так и могло быть», — отметил он.

Таким образом, белорусские таможенники предотвратили сотни терактов, так как для ликвидации одного человека достаточно 100-200 граммов тротила.

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