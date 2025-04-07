«Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

Белоруссия пресекла ввоз в Россию крупнейшей партии взрывчатки из Польши

На границе Польши и Белоруссии остановили автобус, в котором нашли 580 килограммов взрывчатки — это крупнейшая партия взрывчатого вещества, найденного белорусскими таможенниками.

Груз, как утверждается, везли в Россию. При этом белорусский водитель заявил, что не знал о взрывчатке и им просто воспользовались.

Микроавтобус ехал из Литвы в Россию

Красный микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами остановили на пункте пропуска «Брест» днем 2 апреля. Он ехал из Литвы в Россию.

Белорусские таможенники направили авто на специальное сканирование. Оно выявило нехарактерное затемнение в полу и перегородке между кабиной и грузовым отсеком. Микроавтобус направили на углубленное обследование, был частично демонтирован пол и стенки. Эти места оказались наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.

Предположительно, его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой.

Экспертиза определила, что это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Предположительно, его произвели в США. Утверждается, что 20 граммов такого вещества достаточно для подрыва машины в правильно заложенном месте.

Взрывчатку могли разделить на множество бомб или сдетонировать всю разом

Эксперт в области минно-подрывного дела из России Владимир Грубник заявил, что желтый цвет вещества говорит о том, что найден не просто пентаэритриттетранитрат, а уже его подготовленная к взрыву пластифицированная версия.

«Подобные мероприятия пластификации взрывчатых веществ в таких количествах возможны только серьезным заводским способом. <…>Он на 30 процентов эффективнее тротила по своим бризантным и фугасным свойствам. Соответственно, 580 килограммов вещества может быть использовано, например, при подрыве какого-то большого моста, большого многоквартирного здания, какого-нибудь торгового центра, подрыва дамбы, например, или же использована в сотнях различных терактах и акций прямого действия», — заявил он.

Сапер из спецподразделения внутренних войск МВД Белоруссии предположил, что из такого объема взрывчатки можно было бы сделать либо очень много нестандартных самодельных взрывных устройств, либо взорвать машину целиком в определенном месте. «Почти 600 килограммов данного вещества в припаркованной машине на подземной стоянке либо возле какого-нибудь торгового центра принесли бы большие разрушения», — указал он.

Водитель заявил, что перевезти этот груз его попросил товарищ из Эстонии

41-летний Евгений Манько, водитель микроавтобуса, задержан. Брестской таможней в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он назвал произошедшее ужасным.

Мною воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной, с моей семьей или с кем-то еще Евгений Манько водитель

Он также высказался, что люди, которые «это все планируют, вообще не понимают, насколько наша граница на замке».

Евгений Манько рассказал, что занимается перевозкой автомобилей из Европы в Россию и в Белоруссию как юрлицо, и к нему непосредственно обращаются из стран Евросоюза. В этот раз к нему обратился некий его товарищ из Эстонии по имени Роман — по словам водителя, он лично знаком с ним и раньше уже неоднократно перевозил для него разную технику (снегоходы, легковые автомобили).

«Никаких вообще мыслей, что он может меня как-то подставить, даже не было. Единственное, что я знал от Романа, что есть Иван, который к нему обратился за этим всем. И Иван занимался переделкой автомобиля в автодом», — сообщил Манько.

Он также призвал водителей быть бдительными, так как «от этого никто не застрахован».