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09:42, 7 апреля 2025Бывший СССР

«Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

Белоруссия пресекла ввоз в Россию крупнейшей партии взрывчатки из Польши
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»

На границе Польши и Белоруссии остановили автобус, в котором нашли 580 килограммов взрывчатки — это крупнейшая партия взрывчатого вещества, найденного белорусскими таможенниками.

Груз, как утверждается, везли в Россию. При этом белорусский водитель заявил, что не знал о взрывчатке и им просто воспользовались.

Микроавтобус ехал из Литвы в Россию

Красный микроавтобус Mercedes с молдавскими номерами остановили на пункте пропуска «Брест» днем 2 апреля. Он ехал из Литвы в Россию.

Белорусские таможенники направили авто на специальное сканирование. Оно выявило нехарактерное затемнение в полу и перегородке между кабиной и грузовым отсеком. Микроавтобус направили на углубленное обследование, был частично демонтирован пол и стенки. Эти места оказались наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета.

Кадр: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»

Предположительно, его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой.

Экспертиза определила, что это мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Предположительно, его произвели в США. Утверждается, что 20 граммов такого вещества достаточно для подрыва машины в правильно заложенном месте.

Взрывчатку могли разделить на множество бомб или сдетонировать всю разом

Эксперт в области минно-подрывного дела из России Владимир Грубник заявил, что желтый цвет вещества говорит о том, что найден не просто пентаэритриттетранитрат, а уже его подготовленная к взрыву пластифицированная версия.

«Подобные мероприятия пластификации взрывчатых веществ в таких количествах возможны только серьезным заводским способом. <…>Он на 30 процентов эффективнее тротила по своим бризантным и фугасным свойствам. Соответственно, 580 килограммов вещества может быть использовано, например, при подрыве какого-то большого моста, большого многоквартирного здания, какого-нибудь торгового центра, подрыва дамбы, например, или же использована в сотнях различных терактах и акций прямого действия», — заявил он.

Кадр: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»

Сапер из спецподразделения внутренних войск МВД Белоруссии предположил, что из такого объема взрывчатки можно было бы сделать либо очень много нестандартных самодельных взрывных устройств, либо взорвать машину целиком в определенном месте. «Почти 600 килограммов данного вещества в припаркованной машине на подземной стоянке либо возле какого-нибудь торгового центра принесли бы большие разрушения», — указал он.

Водитель заявил, что перевезти этот груз его попросил товарищ из Эстонии

41-летний Евгений Манько, водитель микроавтобуса, задержан. Брестской таможней в отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы. В интервью телеканалу «Беларусь 1» он назвал произошедшее ужасным.

Мною воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной, с моей семьей или с кем-то еще

Евгений Маньководитель

Он также высказался, что люди, которые «это все планируют, вообще не понимают, насколько наша граница на замке».

Евгений Манько рассказал, что занимается перевозкой автомобилей из Европы в Россию и в Белоруссию как юрлицо, и к нему непосредственно обращаются из стран Евросоюза. В этот раз к нему обратился некий его товарищ из Эстонии по имени Роман — по словам водителя, он лично знаком с ним и раньше уже неоднократно перевозил для него разную технику (снегоходы, легковые автомобили).

«Никаких вообще мыслей, что он может меня как-то подставить, даже не было. Единственное, что я знал от Романа, что есть Иван, который к нему обратился за этим всем. И Иван занимался переделкой автомобиля в автодом», — сообщил Манько.

Он также призвал водителей быть бдительными, так как «от этого никто не застрахован».

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