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23:50, 6 апреля 2025Бывший СССР

Пытавшийся ввезти 580 килограммов иностранной взрывчатки водитель объяснился

Перевозивший 580 кг взрывчатки водитель заявил, что не знал об опасном грузе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

41-летний водитель Евгений Манько, перевозивший 580 килограммов иностранной взрывчатки, заявил, что не знал об опасном грузе. Объяснения мужчины показал телеканал «Беларусь 1».

«Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности — я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы в Россию и Беларусь», — рассказал мужчина.

Водитель сообщил, что перегнать автомобиль его попросил знакомый из Эстонии. О том, что в салоне находится взрывчатка, на 30 процентов мощнее тротила, ему, по заверениям Манько, не сообщили.

Ранее сообщалось, что в Россию пытались ввезти из Польши 580 килограммов иностранной взрывчатки. Однако груз был обнаружен на границе с Белоруссией.

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