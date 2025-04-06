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20:25, 6 апреля 2025Бывший СССР

В Россию через Белоруссию пытались ввезти 580 килограммов иностранной взрывчатки

Таможня Белоруссии сообщила о попытке ввоза крупнейшей партии взрывчатки
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Таможенные органы Беларуси»

В Россию пытались ввезти из Польши 580 килограммов иностранной взрывчатки. Однако груз был обнаружен на границе с Белоруссией. Об этом сообщили таможенные органы республики в своем  Telegram-канале.

«580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства (предположительно США) пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель», — сообщили таможенники. Уточняется, что мужчина следовал через пункт пропуска «Брест».

Взрывчатку удалось обнаружить при сканировании автомобиля с применением инспекционно-досмотрового комплекса — специалисты заметили нехарактерные затемнения в полу и стенке машины, после чего решили провести углубленный досмотр. В результате таможенники нашли взрывчатое вещество, которое водитель пытался скрыть. Экспертиза показала, что найден был пентаэритриттетранитрат.

Водителя задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее на Дальнем востоке таможенники обнаружили 3 килограмма ртути у водителя фуры. О запрете провоза таких веществ ему было известно, поэтому с целью скрыть груз он спрятал его.Нарушитель был задержан, проводится расследование.

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