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05:12, 8 апреля 2025Мир

Япония заявила о готовности к мирному договору с Россией

Япония настроена на мирный договор с Россией, несмотря на сложные отношения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Правительство Японии настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях, говорится в докладе «Синяя книга», пишет ТАСС.

«Правительство продолжит придерживаться политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов», — говорится в сообщении.

В докладе вновь подчеркивается позиция Токио, согласно которой южные Курильские острова рассматриваются как исторически японские территории, якобы находящиеся под незаконной оккупацией России.

В своем отчете министерство также акцентирует внимание на важности восстановления гуманитарных обменов с южной частью Курил, в частности, возможности для бывших японских жителей этих островов посещать могилы своих предков.

Ранее в России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Токио. Она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

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