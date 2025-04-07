Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:52, 7 апреля 2025Силовые структуры

В России признали нежелательной японскую организацию по вопросам северных территорий

Японская Ассоциация по вопросам северных территорий признана нежелательной
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Issei Kato / Reuters

В России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Токио. Она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

Кроме того, ассоциация популяризирует реваншистское движение и участвует в разработке способов возвращения Курильских островов в состав Японии.

Ранее в России признали нежелательными фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation, основанной 78-летним британским певцом и композитором Элтоном Джоном.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мной воспользовались». В Россию пытались ввезти полтонны особо опасной взрывчатки из Польши. Водитель заявил, что не знал о ней

    В европейской стране ради экономии решили закрыть кредитные карты госслужащих

    Россияне стали чаще давать в долг коллегам

    67-летнего Дольфа Лундгрена сняли полуобнаженным на пляже с 28-летней женой

    Хинштейн показал видео из освобожденных сел Курской области

    Россиянина осудили на пять лет за развращение ребенка

    Признанный иноагентом канал заблокировали в Telegram

    Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

    Российский отец-одиночка был мобилизован на СВО и вернулся только через 2,5 года

    Диетолог перечислила негативно влияющие на сексуальность продукты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше