В России признали нежелательной японскую организацию по вопросам северных территорий

Японская Ассоциация по вопросам северных территорий признана нежелательной

В России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Токио. Она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.

Кроме того, ассоциация популяризирует реваншистское движение и участвует в разработке способов возвращения Курильских островов в состав Японии.

Ранее в России признали нежелательными фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation, основанной 78-летним британским певцом и композитором Элтоном Джоном.