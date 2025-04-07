В России признали нежелательной японскую организацию по вопросам северных территорий

В России признали нежелательной деятельность японской Ассоциации по вопросам северных территорий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
По данным ведомства, штаб-квартира организации находится в Токио. Она получает деньги преимущественно из бюджетных средств и является спонсором общенационального движения Японии за возвращение «северных территорий» — в их числе российские острова Итуруп, Кунашир и Малой Курильской гряды.
Кроме того, ассоциация популяризирует реваншистское движение и участвует в разработке способов возвращения Курильских островов в состав Японии.
Ранее в России признали нежелательными фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation, основанной 78-летним британским певцом и композитором Элтоном Джоном.