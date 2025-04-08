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17:34, 8 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о вероятном пропуске США встречи по Украине

Зеленский: США могут пропустить встречу контактной группы по Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что представители США могут пропустить предстоящую на этой неделе встречу контактной группы по Украине. Его слова передает «Общественное».

По его словам, двадцать шестая встреча контактной группы по Украине состоится в Брюсселе. Он добавил, что 10 апреля пройдет обсуждение «коалиции желающих» по вопросам военных контингентов. Зеленскй также рассказал, что представители Британии и Германия передали Киеву информацию, что США могут не присутствовать на встрече.

Он добавил, что Украине есть что обсудить с США и Киев верит, что американцы изменят свою позицию. По его словам, на заседании контактной группы пройдет обсуждение предоставление Украине дополнительных оборонных пакетов, систем противовоздушной обороны (ПВО), а также открытие на украинской территории заводов по производству оружия.

Ранее Зеленский заявил, что лучшей формой помощи США для Киева станет поставка систем ПВО Patriot. «Прежде всего мы передали все сигналы всем партнерам, которые нам обещали дополнительную систему противовоздушной обороны, дополнительный Patriot. Хотели попросить усилить максимально Украину», — сказал украинский лидер.

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