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09:43, 8 апреля 2025Россия

Житель Курской области сравнил дни в оккупации с полосой испытаний

ТАСС: Житель Курской области сравнил дни в оккупации с полосой испытаний
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Суджанского района Курской области сравнил дни в оккупации с полосой испытаний. Его слова передает ТАСС.

Из воспоминаний россиянина, каждый день в приграничном районе во время атак со стороны ВСУ был похож на полосу испытаний, где люди постоянно были вынуждены прятаться от дронов.

При этом, по его словам, пережившие оккупацию жители изменились внутренне — стали добрее и сплоченнее. «Совсем другой народ — добрее, помогают все друг другу, совсем другое отношение друг к другу», — отметил он.

Россиянин также добавил, что местные жители часто начинали жить вместе, чтобы было проще выстраивать быт, справляться со стрессом и просто выживать.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ проводили неизбирательные обстрелы домов мирных жителей, а также совершали атаки с помощью дронов.

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