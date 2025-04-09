83-летнюю блокадницу обвинили в дискредитации Российской армии

В Петербурге на блокадницу Васильеву составили протокол о дискредитации армии

В Санкт-Петербурге на 83-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву составили административный протокол о дискредитации Российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как выяснило издание, обвинительные материалы на пенсионерку поступили в Куйбышевский суд Петербурга.

Как пишет один из Telegram-каналов, протокол на Васильеву составили из-за ее антивоенного пикета 24 февраля. Тогда пожилая женщина вышла к Гостиному двору с плакатом с призывом остановить боевые действия. Васильеву задерживать не стали.

В 2024 году блокадница выдвигалась в губернаторы Санкт-Петербурга с антивоенной программой.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей сына советского писателя Александра Галича, предстоятеля Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко (признан Минюстом России иноагентом) за дискредитацию Вооруженных сил России.