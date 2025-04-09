Определена связь между путешествиями и уровнем стресса

«Купибилет»: 24 процента респондентов заявили, что путешествия — вдохновение

Эксперты определили связь между путешествиями и уровнем стресса и счастья в организме. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, анализ данных показал, что путешествие является источником новых эмоций и вдохновения — об этом сказали 24 процента респондентов. Еще 23 процента россиян заметили улучшение настроения, а 20 процентов туристов поделились, что поездки помогают расслабиться и снять стресс. 18 процентов респондентов получили заряд энергии, а 9 процентов смогли убежать от проблем.

Ранее больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Недостаток финансов оказался на первом месте среди причин, по которым люди не путешествуют или путешествуют мало.