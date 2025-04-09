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20:31, 9 апреля 2025Путешествия

Определена связь между путешествиями и уровнем стресса

«Купибилет»: 24 процента респондентов заявили, что путешествия — вдохновение
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Эксперты определили связь между путешествиями и уровнем стресса и счастья в организме. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, анализ данных показал, что путешествие является источником новых эмоций и вдохновения — об этом сказали 24 процента респондентов. Еще 23 процента россиян заметили улучшение настроения, а 20 процентов туристов поделились, что поездки помогают расслабиться и снять стресс. 18 процентов респондентов получили заряд энергии, а 9 процентов смогли убежать от проблем.

Ранее больше половины россиян заявили о нехватке денег на путешествия. Недостаток финансов оказался на первом месте среди причин, по которым люди не путешествуют или путешествуют мало.

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