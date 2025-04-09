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11:34, 9 апреля 2025Россия

Опубликовано фото с самоликвидировавшимся бойцом ВСУ в Курской области

В Курской области беспилотник снял ликвидировавшего себя бойца ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Опубликовано фото с самоликвидировавшимся бойцом ВСУ в Курской области. Снимок разместил Telegram-канал Military Theme Z.

Предположительно, речь идет о кадре с видеозаписи, сделанной беспилотником. На снимке, сделанном сверху вниз, видно украинского солдата, лежащего на земле. В его правой руке — автомат, приставленный дульной частью ствола к височной области головы.

Канал поясняет, что военнослужащий попал в окружение. «Добегался турист...» — отметил автор публикации.

Ранее тот же канал показал видео самоликвидации другого бойца ВСУ. После того как в его укрытие прилетел беспилотник, военнослужащий выползает на поверхность и направляет оружие себе в висок.

ЖЗЛ
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