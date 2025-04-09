В Курской области беспилотник снял ликвидировавшего себя бойца ВСУ

Опубликовано фото с самоликвидировавшимся бойцом ВСУ в Курской области. Снимок разместил Telegram-канал Military Theme Z.

Предположительно, речь идет о кадре с видеозаписи, сделанной беспилотником. На снимке, сделанном сверху вниз, видно украинского солдата, лежащего на земле. В его правой руке — автомат, приставленный дульной частью ствола к височной области головы.

Канал поясняет, что военнослужащий попал в окружение. «Добегался турист...» — отметил автор публикации.

Ранее тот же канал показал видео самоликвидации другого бойца ВСУ. После того как в его укрытие прилетел беспилотник, военнослужащий выползает на поверхность и направляет оружие себе в висок.