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20:02, 9 апреля 2025Путешествия

Пьяный пассажир бизнес-класса помочился на попутчика и поплатился

Times of India: Пьяный пассажир Air India помочился на попутчика
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Пьяный пассажир авиакомпании Air India помочился на попутчика и поплатился. Подробности сообщил портал Times of India.

9 апреля мужчина собирался лететь из Дели, Индия, в Бангкок, Таиланд, на Airbus A320. Он сидел в бизнес-классе и перед посадкой помочился на соседа в первом ряду, хотя туалеты самолета работали.

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Уточняется, что пострадавший отказался подавать жалобу, потому что нарушитель извинился перед ним. Тем не менее авиакомпания вынесла запрет недисциплинированному пассажиру на полеты ее рейсами в течение 30 дней.

Ранее россиянин под воздействием наркотиков избил мужчину в аэропорту Таиланда. Обидчиком оказался 20-летний Радомир П. из Ставрополья, который работает моделью.

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