Пьяный пассажир бизнес-класса помочился на попутчика и поплатился

Пьяный пассажир авиакомпании Air India помочился на попутчика и поплатился. Подробности сообщил портал Times of India.
9 апреля мужчина собирался лететь из Дели, Индия, в Бангкок, Таиланд, на Airbus A320. Он сидел в бизнес-классе и перед посадкой помочился на соседа в первом ряду, хотя туалеты самолета работали.
Уточняется, что пострадавший отказался подавать жалобу, потому что нарушитель извинился перед ним. Тем не менее авиакомпания вынесла запрет недисциплинированному пассажиру на полеты ее рейсами в течение 30 дней.
Ранее россиянин под воздействием наркотиков избил мужчину в аэропорту Таиланда. Обидчиком оказался 20-летний Радомир П. из Ставрополья, который работает моделью.